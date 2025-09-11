Nešto novo u Beogradu u svetu fitnessa, bodibildinga, borilačkog i crossfit sveta!

1. Decembra ove godine na lokaciji Rospi Ćuprija, u ulici Kornatska 59 otvara se veliki sportski centar. Prostire se na preko 3500m2 i posedovaće veliku teretanu. Borilačku akademiju sa profesionalnim oktagonom, sertifikovanim bokserskim ringom. I strunjačama najvećeg kvaliteta. Kao i veliku salu za crossfit i funkcionalni trening.

Novitet u ovom našem projektu predstavlja velika teretana koja će u svom sastavu imati veliki broj pažljivo biranih starih modela sprava. Na kojima su vežbali najveći šampioni i koje su po svojim inžinjerskim i biomehaničkim rešenjima dan danas ostale neprevaziđene.

Ahilej je, sagledavajući činjenicu da je sve veći broj (rekreativaca, naprednih i profesionalnih) vežbača posvećen ozbiljnom treningu odlučio da u svom sistemu poslovanja krene u još jednom pravcu. A ovaj centar je pravi izbor za ovu ciljnu grupu vežbača. Paleta opreme i sprava koja se bude nalazila u ovom bodibilding i fitnes centru retko je viđena na prostorima Evrope. Ponosimo se činjenicom da je Ahilej brend prvi odlučio da krene i u tom pravcu. Nakon otvaranja ovog bodibilding i fitnes, borilačkog i crossfit centra, otvoriće se u narednim mesecima još teretana u ovom konceptu pod sloganom „AHILEJ GYM RETRO TOTAL HARD“.

Izuzetno smo srećni što smo nakon zvaničnih objava na društvenim mrežama dobili hiljade upita na društvenim mrežama i putem elektronske pošte. Gde korisnici sa ushicenjem isčekuju otvaranje ovog novog pravca u vežbanju.

Naše najveće zadovoljstvo je što će u ovom sportskom centru naši sportisti u raznim granama sporta moći da se spremaju za svetska i evropska takmičenja. Kao i za olimpijadu i što će predstavljati našu zemlju i na mnogim drugim sportskim dogadjajima.

Dragi naši korisnici spremajte se za Ahilej Gym Retro Total Hard i živeo nam srpski sport!

