NEREŠENA UBISTVA SA ESTRADE-KLUPKO SE ODMOTAVA: Saša Mirković najavio ISTINU: Ko je LIKVIDIRAO Cecinu KUMU hicem u čelo? (PRVA EPIZODA)

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković oglasio se putem Tiktoka, gde je najavio veliku ekskluzivu iz Hype kuhinje.

Reč je o novoj epizodi emisije „(NE)dokazani“ u kojoj se govori o ubijenoj Maji Pavić, voditeljki i venčanoj kumi Cece Ražnatović. Ona je usmrćena zajedno sa Zemuncem Radovanom Ćaldovićem Ćentom.

– Nastavljamo sa otkrivanjem istina na estradi i oko nje. Naime, istraživači, novinari Rikošeta i emisije „(NE)DOKAZANI“ su počeli da pripremaju materijal i u utorak ide prvo emitovanje na Hype i na svim našim društveni mrežama, Youtube kanalima i na svim našim televizijskim programima. Prve emisije „(NE)DOKAZANI“ o tome kakva su ubistva nerešena, a vezana za estradu i ljude oko nje, a sve to možete da pogledate u najavi koja sledi iz ovog mog videa. Pogledajte molim vas i pogledajte emisiju i onda ćete da shvatite, a i mladi i naraštaji će moći da shvate sa kim imaju posla – rekao je Saša Mirković.

Podsetimo, emisija (NE)dokazani emitovaće se u utorak od 22 sata na našoj Hype televiziji. Nema sumnje da će ovo izdanje emisije izazvati brojne kontroverze, jer Hype ne ćuti – već govori istinu.

