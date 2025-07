NEODOLJIVI MAFINI SA ČOKOLADOM I BOROVNICAMA

Potrebno je:

Priprema:

Rastopite margarin u mikrotalasnoj ili u rerni. Za to vreme pripremite kalup za mafine, iseckajte čokoladu. Za pečenje mafina potrebno je da uključite rernu da se zagreva na 200 stepeni. U rastopljen margarin umešajte šećer, vanilin šećer, mleko i jaja. U brašno umešajte prašak za pecivo, so, pa spojite s umućenim tečnim sastojcima. Sipajte smesu u kalupe do pola, poređajte borovnice i mrvljenu čokoladu, pa prelijte sa dve kašike testa. Pecite mafine oko 20 minuta na 180 stepeni.

Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B

