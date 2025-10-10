NEODOLJIVI KOKOS ČIZKEJK

Sastojci:

Za koru:

200 g mlevenog keksa

100 g otopljenog putera

Za fil:

500 g kisele pavlake

500 g krem sira

200 g šećera

4 jaja

1 kašičica ekstrakta vanile

100 g kokosovog brašna

prstohvat soli

Priprema:

Pomešajte mleveni keks s otopljenim puterom da napravite koru. Stavite smesu u dno okruglog kalupa za tortu i pritisnite je ravnomerno. Umutite kiselu pavlaku, krem sir, šećer, jaja, ekstrakt vanile, kokosovo brašno i prstohvat soli dok ne dobijete glatku smesu. Prelijte fil preko pripremljene kore u kalupu. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 170 stepeni Celzijusa oko 45-55 minuta, ili dok sredina čizkejka ne bude čvrsta. Ostavite čizkejk da se potpuno ohladi, a zatim stavite u frižider nekoliko sati ili preko noći kako bi se dobro stegao.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

