Izdvajamo Recept Vesti

NEODOLJIVI ČOKOLADNI MEDENJACI

02.11.2025.
foto: Pixabay

NEODOLJIVI ČOKOLADNI MEDENJACI

Potrebno je:

  • 500–700 g glatkog brašna (Tip-400)
  • 200 g šećera
  • 2 jaja
  • 150 g meda
  • 50 g putera
  • 3 supene kašike tople vode
  • rendana kora pomorandže
  • cimet po ukusu

Za glazuru:

  • 300 g crne čokolade
  • 2 supene kašike ulja
  • 100 ml mleka

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Otopite puter na tihoj vatri pa skinite sa šporeta i dodajte med. Mešajte sve dok se ne otopi. Dodajte jaja u smesu pa žicom dobro umutite dok ne dobijete homogenu smesu. U jednoj velikoj posudi pomešajte šećer, brašno, cimet po želji i rendanu koru pomorandže. Sipajte 3 supene kašike vode i smesu sa jajima. Dobro mešajte pa zamesite glatko testo. Obmotajte ga folijom i ostavite bar sat vremena u frižideru.  Zatim ga razvucite oklagijom na pobrašnjenoj površini na debljinu od 1 cm. Vadite oblike modlicom pa ređajte na pleh obložen pek papirom. Pecite oko 5 do 10 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Za to vreme napravite glazuru. Crnu čokoladu otopite sa mlekom i uljem uz povremeno mešanje. Kraj svakog medenjaka umačite u glazuru pa ređajte na pek papir dok se ne stegne.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Preporučujemo:

Dodaj komentar