NEODOLJIVI ČOKOLADNI MAFINI koji osvajaju na prvi zalogaj

Sastojci:

250 g brašna

200 g šećera

40 g kakao praha

1 kašičica sode bikarbone

1/2 kašičice soli

320 g čokoladnih mrvica

2 velika jaja

180 punomasne pavlake ili običnog jogurta

120 ml ulja

120 ml punomasnog mleka

1 i 1/2 kašičice čistog ekstrakta vanile

Priprema:

Rernu zagrejte na 220 stepeni. Papirnim korpicama obložite kalup za mafine. U jednoj velikoj posudi umutite brašno, šećer, kakao, sodu bikarbonu, so i čokoladne mrvice. Zasebno umutite jaja, ulje, pavlaku, mleko i ekstrakt vanile. Sjedinite obe smese pa mešajte drvenom kašikom, dok se sjedine. Testo sipajte kašikom u kopice, puneći ih do vrha. Pecite mafine 5 minuta u rerni zagrejanoj na 220 stepeni, pa smanjite na 180 stepeni i pecite još 16 minuta. Čačkalicom proverite da li je kolač pečen. Ostavite 10 minuta da se ohlade u plehu.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

