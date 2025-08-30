NEODOLJIVA PARADAJZ ČORBA
Recept je prilagođen iz knjige ,,Martha Stewart’s Cooking School”, a pravi se od samo pet sastojaka koje verovatno već imate u svojoj kuhinji: puter, crni luk, beli luk, paradajz iz konzerve i bujon ili voda. Teška pavlaka je opciona, kao dodatak pri serviranju.
Sastojci:
- 2 kašike neslanog putera
- 1 luk, grubo iseckan
- 1 čen belog luka (opciono, koristite 2 čena za jači ukus)
- 2 konzerve (400 g) celog oljuštenog paradajza
- krupna so i sveže mleveni biber
- 1 i ½ šolja pilećeg bujona ili vode
- ½ šolje neutralne pavlake (opciono)
Priprema:
Rastopite puter u srednjem loncu na srednjoj temperaturi. Dodajte luk i beli luk (ako koristite) i dinstajte, stalno mešajući, dok ne omekšaju i postanu providni, oko 3 minuta.
Dodajte paradajz sa sokom i bujon. Posolite i pobiberite, pa pustite da provri, zatim smanjite vatru i krčkajte 10 minuta.
U nekoliko navrata, smesu paradajza prebacite u blender, procesor hrane ili kuhinjsku mašinu za pasiranje. Izblendajte smesu (ako koristite blender, pokrijte poklopac kuhinjskim ubrusom dok blender radi).
Vratite čorbu u čist lonac i zagrevajte na tihoj vatri.
Umutite pavlaku, ako želite; začinite po ukusu sa solju i biberom. Poslužite odmah!
Zajecaronline/trpeza.alo.rs/N.B
