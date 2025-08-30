NEODOLJIVA PARADAJZ ČORBA

Recept je prilagođen iz knjige ,,Martha Stewart’s Cooking School”, a pravi se od samo pet sastojaka koje verovatno već imate u svojoj kuhinji: puter, crni luk, beli luk, paradajz iz konzerve i bujon ili voda. Teška pavlaka je opciona, kao dodatak pri serviranju.

Sastojci:

2 kašike neslanog putera

1 luk, grubo iseckan

1 čen belog luka (opciono, koristite 2 čena za jači ukus)

2 konzerve (400 g) celog oljuštenog paradajza

krupna so i sveže mleveni biber

1 i ½ šolja pilećeg bujona ili vode

½ šolje neutralne pavlake (opciono)

Priprema:

Rastopite puter u srednjem loncu na srednjoj temperaturi. Dodajte luk i beli luk (ako koristite) i dinstajte, stalno mešajući, dok ne omekšaju i postanu providni, oko 3 minuta.

Dodajte paradajz sa sokom i bujon. Posolite i pobiberite, pa pustite da provri, zatim smanjite vatru i krčkajte 10 minuta.

U nekoliko navrata, smesu paradajza prebacite u blender, procesor hrane ili kuhinjsku mašinu za pasiranje. Izblendajte smesu (ako koristite blender, pokrijte poklopac kuhinjskim ubrusom dok blender radi).

Vratite čorbu u čist lonac i zagrevajte na tihoj vatri.

Umutite pavlaku, ako želite; začinite po ukusu sa solju i biberom. Poslužite odmah!

Zajecaronline/trpeza.alo.rs/N.B

