NENORMALNO I NEMORALNO! „Kako to gradonačelnici opština ili gradske institucije dogovaraju NASTUPE PEVAČICA sa ljudima koji se nalaze na POTERNICAMA?“ Saša Mirković optužio gradonačelnika Leskovca da „ŠURUJE“ sa pevačicama povezanim sa narko-klanovima

Estradni menadžer i vlasnik Hype televizije Saša Mirković javno je optužio gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića da se na nedavno održanoj Roštiljijadi družio sa pevačicama koje, kako tvrdi, „rade za narko-klanove i mafijaše“, piše portal Rešetka.

U obraćanju na TikToku, Mirković je posebno pomenuo nastupe Tee Tairović i Breskvice, navodeći da su povezane sa kriminalnim krugovima.

NENORMALNO I NEMORALNO!

„Živo me zanima ko bira takve pevačice koje redovno rade za narko-dilere i mafijaše… Gradonačelniče Leskovca, a i svi ostali koji ste odabrali ovakve pevačice, treba da vas bude sramota. Plasirate drogu na sto umesto pljeskavica, i to gurate najviše deci.“, poručio je Mirković.

On je u svom govoru pomenuo i ime Velibora Popovića – Poba, za kojeg tvrdi da je povezan sa narko-poslovima i da je njega lično pokušao da ubije u Zagrebu.

Saša Mirković optužio gradonačelnika Leskovca da „šuruje“ sa pevačicama povezanim sa narko-klanovima

„Živo me zanima ko bira takve pevačice koje redovno rade za kriminalne krugove i narko-dilere, kao što je recimo ovaj Velibor Popović – Pop koji je mene u Zagrebu probao da ubije. Zanima me na koji način se sve to isplaćuje i kako to gradonačelnici opština ili gradske institucije dogovaraju sa ljudima koji se nalaze na poternicama država ili na interpolovim poternicama. To je i nenormalno i nemoralno. Nije sve u tome da ljudi izađu na trg i da se zabave. Ili da se te zvezde, pod znacima navoda, prave i podržavaju. A znamo da se finansiraju novcem iz narko-trafikantskih poslova“, naglasio je ovaj poznati estradni menadžer.



Tea Tairović je za nastup na Roštiljijadi iz gradskog budžeta honorisana sa 30.000 evra, dok je Breskvica nekoliko dana kasnije nastupila za 10.000 evra, piše portal Rešetka.

ZajecarOnline/Rešetka/D.Marinković

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!