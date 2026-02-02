NEMCI PIJU SVE MANJE PIVA: Prodaja na najnižem nivou za 32 godine!

Prodaja piva u Nemačkoj je u 2025. pala za šest odsto u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 497,1 milion litara na oko 7,8 milijardi litara, što je najniži nivo od početka praćenja podataka 1993. godine, saopštio je danas Savezni zavod za statistiku (Destatis).

Prvi put u istoriji, ukupna prodaja piva u Nemačkoj je pala ispod granice od osam milijardi litara, dodaje se u izveštaju.

U poređenju sa 2015. godinom, prodaja piva manja je za 18,9 odsto, odnosno za oko 1,8 milijardi litara.

Najveći deo piva u Nemačkoj, oko 82,5 odsto, prodat je na domaćem tržištu i na njega je plaćen porez, pri čemu je domaća potrošnja pala za 5,8 odsto na 6,4 milijarde litara.

NEMCI PIJU SVE MANJE PIVA

Preostalih 17,5 odsto odnosi se na prodato pivo koje nije oporezovano, jer je ili izvezeno u inostranstvo ili dato zaposlenima u pivarama, a u ovom slučaju je registrovan pad za sedam odsto na oko 1,4 milijarde litara.

Izvoz u zemlje Evropske unije smanjen je za 1,3 odsto na 798,5 miliona litara, dok je izvoz u zemlje van Evropske unije pao za čak 14,2 odsto, na 552,8 miliona litara.

Destatis navodi da je i tokom 2025. bio prisutan uobičajeni sezonski obrazac, sa rastom prodaje u prolećnim i letnjim mesecima i padom tokom jeseni i zime, ali i da se nastavio dugoročni silazni trend.

Pad je zabeležen i kod mešavina piva sa bezalkoholnim napicima, poput limunade ili kole, čija je prodaja u 2025. smanjena za 5,2 odsto u odnosu na 2024. godinu, na 402 miliona litara, navodi se na veb stranici Destatisa.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

