Nekadašnji srpski basketaš pokreće manifestaciju “Basket City”

Nekadašnji reprezentativac Srbije u basketu 3×3 Dušan Domović Bulut odlučio je da u Novom Sadu pokrene manifestaciju “Basket siti (city)”, saopšteno je danas. Domović Bulut je igračku karijeru završio 2024. godine. On je najbolji basketaš svih vremena.

Domović Bulut je odlučio da pokrene manifestaciju pod nazivom “Basket City”, koja će predstavljati jedinstveni međunarodni sportsko-kulturni događaj kojim će spojiti vrhunski 3×3 basket sa elementima urbane subkulture, edukacije i sportskih nauka. Ova manifestacija biće održana u periodu od juna do kraja decembra, kombinujući takmičarski, edukativni i umetnički sadržaj na visokom nivou.

“Letnji deo manifestacije od juna do septembra biće fokusiran na intenzivne kampove i turnire, uz učešće domaćih i inostranih talenata i profesionalaca. Biće organizovani basket 3×3 kampovi za decu i mlade za uzrast od osam do 22 godine, kao i turniri za mlađe kategorije. Odnosno juniore do 18 godina, zatim basketaše do 23 godine. Kao i profesionalni seniorski turniri, ali i turniri za rekreativce amatere”, rekao je Domović Bulut.

On je najavio da će manifestacija “Basket City” od septembra do decembra da poprimi više edukativni i naučni karakter.

“Obavljaćemo sportsku dijagnostiku i testiranje učesnika kampova, kao i profesionalnih sportista iz zemlje i regiona. Održavaće se stručni seminari, radionice i edukacije za trenere, sportiste i sportske radnike kao i predavanja o sportskom razvoju, pravilnoj ishrani, rehabilitaciji i poboljšanju performansi sportista”, istakao je Domović Bulut.

Ceo događaj biće obogaćen i uličnim umetničkim sadržajem, koji prati savremeni duh basketa.

“Planirani su nastupi di-džejeva, raznih muzičkih izvođača i performera, zatim ulične modne revije, kreativne prezentacije kao i filmske projekcije i fotografske izložbe na temu sporta, grada Novog Sada i basketaškog pokreta. Cilj manifestacije ‘Basket City’ je razvoj mladih talenata, promocija basketa 3×3 i urbana integracija sporta kroz umetnost i zajednicu. Želja nam je da ovaj događaj pozicionira Novi Sad kao regionalni centar basketa 3×3 sa internacionalnim dosegom i lokalnim korenom”, objasnio je Domović Bulut.

