NE PRAVITE OVU GREŠKU SA SVEĆOM POSLE SLAVE! Sveštenici upozoravaju na čestu naviku vernika!

očinje sezona pravoslavnih slava, a domaćini širom Srbije užurbano se pripremaju da dostojno proslave dan svog porodičnog zaštitnika. Od rezanja slavskog kolača do paljenja sveće koja simbolično gori u čast sveca, svaka pojedinost ima duboko ukorenjeno značenje i važnost u tradiciji.

Iako je običaj slavljenja svetitelja star vekovima, mnogi i danas nisu sigurni šta treba učiniti sa slavskom svećom nakon što slava prođe, kao ni na koji način se ona pravilno gasi. Da li se duva, gasi prstima, ili se ostavlja da dogori do kraja? Upravo ovo pitanje svake godine izaziva brojne nedoumice među vernicima.

Značenje slavske sveće i pravilno gašenje

U narodnoj i crkvenoj tradiciji, svaka radnja vezana za slavu ima duboko simbolično značenje. Slavska sveća predstavlja svetlost vere i Božju blagodat u domu, pa se veruje da način na koji se gasi utiče na sreću i mir porodice tokom godine.

Prema običajima, slavska sveća se pali neposredno pre rezanja slavskog kolača. Domaćin treba da se prekrsti, pomoli, pomene Boga i sveca zaštitnika, poljubi sveću i tek tada je upali. Sveća bi trebalo da gori tokom celog dana, dok traju slavska okupljanja.

Kako se pravilno gasi slavska sveća

Kada slavlje prođe, sveća se ne duva niti se gasi rukom. Prema običaju, domaćin se prekrsti, uzme čašu s vinom, i položi par kapi vina uz fitilj. Vino će lagano ugasiti plamen, što simbolizuje mir, zahvalnost i blagodat.

Na taj način čuva se duhovni smisao sveće i izbegava simbolika „gašenja sreće“.

Gde čuvati slavsku sveću posle slave

Nakon što se ugasi, slavska sveća se nikako ne baca.

Mnoge domaćice je čuvaju u posebnoj fioci i pale prilikom porodičnih molitvi tokom godine, naročito u teškim trenucima.

Drugi običaj kaže da se ostaci sveće mogu poneti u crkvu pred narednu slavu i zapaliti pre liturgije – oba načina su ispravna prema pravoslavnim običajima.

Najbolje je koristiti slavsku sveću od pravog voska, jer se sporije i ravnomernije topi.

Dužina sveće zavisi od mogućnosti domaćina, a najčešće su visoke od 50 do 60 cm.

Na sveću se tradicionalno stavlja sličica sveca zaštitnika, dok papirni ukras sprečava kapanje voska na stolnjak.

Slavska sveća nije samo ukras na stolu – ona je simbol vere, topline doma i blagoslova Božjeg.

Zato se veruje da pravilno gašenje i čuvanje sveće donosi mir, zdravlje i napredak porodici do naredne slave.

