Ne donosi uvek sreću: Iza deteline sa 4 lista krije se sasvim drugačija istina!

Možda ste je nekad bili i našli, a da niste znali njeno značenje…Detelina sa četiri lista važi za srećnu biljku, ali da li znate šta znači kada nađete onu sa 5 i više listova? Nije baš svaka srećna!

Naime, ova biljka ima složene listove koji su najčešće sastavljeni od tri delića, a nešto ređe i više njih. Kako su deteline koje imaju više od tri lista retke, za njih se vezuju brojna narodna verovanja, od kojih je najpopularnije ono da detelina sa četiri lista donosi sreću onome koje nađe.

Možda vam je manje poznato verovanje da i deteline sa ostalim brojem listića mogu doneti sreću, ali i nesreću.

Koje deteline donose sreću, a koje nesreću?!

Srećne su one s 4, 6, 8 i 9 listova. Što je više listova to je više sreće.

Nesreću donose deteline s 5 i 7 listova, pa ukoliko ih pronađete, trebalo bi da ih uništite.

Više sreće donese ona detelina koju slučajno nađete, nego one koje namerno tražite.

Kad pronađete srećnu detelinu, trebalo bi da je otkinete noktima ili zubima, i da je stavite u svilenu maramicu i nosite uz srce, a o njoj nikome da ne pričate. Srećna detelina sa devet listova je veoma retka, a nosi se uz sebe i noću i danju.

Zajecaronline/Najzena/N.B.

