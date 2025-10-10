NBS: U prvih devet meseci otkriveno 1.337 falsifikata dinara!

U prvih devet meseci ove godine otkriveno je 3.750 komada falsifikovanih novčanica, od čega su 1.337 falsifikati dinara a 2.413 stranih valuta, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Kada je reč o dinarima, najviše su falsifikovani apoeni od 2.000, zatim od 1.000 i 500 dinara.

Među otkrivenim falsifikovanim stranim valutama, prednjačili su evri sa 2.019 komada, od čega najviše apoena od 100 i 200.

Slede američki dolari sa 394 komada, od čega 38 komada u apoenima od 50 i 356 komada u apoenima od 100 dolara.

Posmatrano po nominalnoj vrednosti, od ukupno 42,74 miliona dinara, koliko iznosi nominalna dinarska protivvrednost falsifikata svih valuta, dominantan je udeo falsifikovanih novčanica evra- 36,43 miliona ili 85,24 odsto, zatim američkog dolara – 3,74 miliona dinara ili 8,77 odsto i domaće valute u iznosu od 2,56 miliona dinara, odnosno 5,99 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.