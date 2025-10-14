NBS: Instant mogućnost plaćanja goriva i računa!

Sistem za instant plaćanja IPS NBS sistem je najpovoljniji način plaćanja i za korisnike i za sve učesnike u platnom prometu, jer omogućava brzo i efikasno izmirivanje mesečnih obaveza i drugih računa koji sadrže IPS QR kod, uz trenutnu potvrdu izvršenja transakcije, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Iz centralne banke navode da građani mogu da na jednostavan način, bez odlazaka u poslovnice, za svega nekoliko sekundi, putem mobilnog telefona i bez potrebe za prekucavanjem podataka u nalog za plaćanje, što znatno smanjuje mogućnost greške, plaćaju putem infrastrukture instant plaćanja u Srbiji.

NBS: Instant mogućnost plaćanja goriva i računa!

Mesečni računi mogu se platiti skeniranjem IPS QR koda koji se nalazi na njima a banke za ovu vrstu plaćanja nude znatno niže naknade u odnosu na naknade prilikom plaćanja platnim karticama putem elektronskih portala, dok neke banke ovu uslugu nude i bez naknade.

IPS QR kod na svojim računima imaju Elektroprivreda Srbije, beogradski Infostan, novosadska Informatika kao i druga javno-komunalna preduzeća.

Građani mogu da plaćaju račune i za telekomunikacione usluge na prodajnim mestima kompanija Telekom Srbija, A1 Srbija, Yettel i mnogih drugih, navode iz NBS i dodaju da mogućnost instant plaćanja na fizičkim prodajnim mestima nude neki trgovinski lanci, pumpe, a na internet prodajnim mestima pojedini trgovci, knjižare, platforme.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…