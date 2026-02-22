Navijači Zvezde imaju razlog za slavlje – stiglo veliko pojačanje pred derbi!
Slovenac Timi Maks Elšnik oporavio se od povrede i biće u konkurenciji za tim za 178. večiti derbi.
Definitivna odluka biće doneta tokom dana, ali najverovatnije će se ići u smeru da iskusni vezista bude među starterima.
Navijači Zvezde imaju razlog za slavlje
Elšnik je propustio gostovanje Lilu zbog problema sa zadnjom ložom, ali uspeo da se vrati u trenažni proces na vreme za večiti derbi i povećale su se šanse da se nađe u veznom redu u tandemu sa Radetom Krunićem.
Utakmica između Crvene zvezde i Partizana na programu je od 17 časova na stadionu Rajko Mitić.
