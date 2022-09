Nastavnici zaječarske Gimnazije predstavili rad na međunarodnoj konferenciji

Nastavnici Gimnazije Zaječar predstavili su rad “Primena elemenata igre u nastavi u cilju podrške učenicima” na petoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji “Saradnja u cilju podrške darovitim učenicima”.

Konferenciju je organizovala MENSA Srbije sa ciljem razmene iskustava u radu s darovitim učenicima.

Rad gimnazijskih profesora nastao je iz dva projekta podržanih u okviru ERASMUS poziva: From game to STEM i Ecological footprint: Think, Choose, Reduce, a autorstvo potpisuju Mladen Šljivović, Dragana Sekulić Pilipović, Nataša Stanojević i Srđan Stanojević.