NASTAVLJA SUPERLIGA SRBIJE: Crvena zvezda dočekuje Partizan u 178. večitom derbiju

Utakmicama 24. kola sutra se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, a branilac titule i lider prvenstva Crvena zvezda dočekaće u nedelju Partizan u 178. večitom derbiju.

Prve utakmice 24. kola igraće se sutra od 14 časova, kada će OFK Beograd u Zaječaru dočekati Železničar, a u isto vreme u Surdulici će se sastati Radnik i Napredak.

Fudbaleri Vojvodine i Novog Pazara igraće u Novom Sadu od 16 sati.

Radnički iz Niša dočekaće IMT u nedelju od 13 časova, tri sata kasnije u Subotici će se sastati Spartak i Radnički iz Kragujevca.

Crvena zvezda će od 17 časova dočekati Partizan na stadionu “Rajko Mitić” u Beogradu.

Fudbaleri TSC-a će od 19 sati ugostiti Čukarički u Bačkoj Topoli.

Poslednju utakmicu 24. kola Superlige igraće Javor i Mladost u Ivanjici u ponedeljak od 16 časova.

Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 54 boda, Partizan je drugoplasirani sa 53, a Vojvodina je na trećem mestu sa 49 bodova.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.