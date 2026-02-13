NASTAVLJA SE SUPERLIGA SRBIJE: Zvezda gostuje Železničaru, Partizan čeka Spartak

U naredna tri dana biće odigrano 23. kolo Superlige Srbije, fudbaleri Crvene zvezde gostovaće Železničaru u Pančevu, dok će Partizan na svom terenu dočekati subotički Spartak.

Prvi meč 23. kola SLS na programu je sutra od 13 časova u Kruševcu, a sastaće se Napredak i niški Radnički.

Fudbaleri Partizana će potom dva sata kasnije na stadionu u Humskoj dočekati Spartak.

Lider na tabeli SLS i aktuelni šampion, ekipa Crvene zvezde će sutra od 17 časova gostovati Železničaru u Pančevu, dok će Čukarički u isto vreme na svom terenu igrati sa Vojvodinom.

Fudbaleri Radničkog će u nedelju u Kragujevcu od 14 sati dočekati Radnik, dok će Novi Pazar u isto vreme na svom terenu igrati sa OFK Beogradom. Mladost će od 17 časova u Lučanima dočekati TSC.

Poslednji meč 23. kola SLS na programu je ponedeljak, 16. februara od 17 sati u Loznici, a sastaće se IMT i Javor.

Prvo mesto na tabeli SLS drži Crvena zvezda sa 51 bodom, dok je Partizan drugi sa 50.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

