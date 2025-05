Nastavlja se sistemska zamena brojila! Evo ko sutra ostaje bez struje!

Nastavlja se sistemska zamena brojila!

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na sistemskoj zameni brojila sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, sutra, 20. maja, u periodu od 09:00 do 10:00 časova, bez električne energije biće stambena zgrada u Ulici Hajduk Veljkovoj 77, u periodu od 10:30 do 12:00 časova, bez struje će biti stambena zgrada U Sremskoj ulic broj 2 i 32, dok od 12:00 do 13:00 časova, bez električne energije biće stambena zgrada u Požarevačka ulic broj 2 i u Ulici Branka Ćopića broj 6.

„Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd,Ogranak Elektrodistribucija Zaječar, kontinuirano radi na unapređenju pouzdanostii stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnostinije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, navodi se u saopštenju.

ZajecarOnline/J.V.

