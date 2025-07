„NAŠE SRCE, NAŠA DUŠA JE MNOGO VEĆA“ Vučić: Ponosan sam što Srbija ne širi mržnju, za razliku od drugih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ponosan na činjenicu da u Srbiji mržnja prema bilo kom narodu dominantno ne isplivava, za razliku od ostalih.

„Ponosan sam što u Srbiji ne postoji antiislamski, antijevrejski stav. Naše srce, naša duša je mnogo veća, ne mrzimo nikoga. Ja neću da Bošnjake i Muslimane nazivamo pogrdnim imenima. Poštujemo sve druge i ne mrzimo nikoga“, rekao je predsednik Srbije.

„Neću da Bošnjake i muslimane nazivamo pogrdnim imenima. Želim da živim u normalnoj zemlji u kojoj ćemo da vodimo računa o svojim interesima“, istakao je.

