– Slušam vas i svaka odluka koju donosimo ima jedno merilo, da građanima bude lakše, da uslovi života budu bolji, da budućnost naše dece bude svetlija, da mladi ostanu u Srbiji -istakao je on.

“NAŠ ZADATAK JE JASAN, DA ČUVAMO MIR I STABILNOST” Predsednik Vučić sumirao nedelju za nama!

-Poštujemo zakon i red, čuvamo državu, negujemo prijateljstva u svetu, kako bi Srbija bila poštovana i sigurna. Ne tražimo izgovore, tražimo rezultate.

-Verujem u Srbiju koja drži reč, poštuje rad i pobeđuje upornošću. Idemo dalje još jače, jer Srbija se voli delima. – poručio je predsednik na svom “Instagram” nalogu.

ACA LUKAS, MIRA ŠKORIĆ I MIROSLAV ILIĆ – TRIO KOJI PRAVI NOĆ ZA ANALE!

1. novembar 2025. | Skenderija, Sarajevo | Start: 21 h

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić zaduženi su za dobru atmosferu i po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične: emotivna, energična, glasna i raspevana, baš kakva i treba da bude! Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevaj i ti 1. novembra, jer biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju!

Pripremi glas, srce i okupi društvo – jer ovo je noć o kojoj će se pričati!

Karte kupiti OVDE.