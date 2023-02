NARODNA STRANKA ZAJEČAR: Neodgovornost je oličenje SNS vlasti

Povodom slučaja „havarije“ koji se desio u OŠ „Hajduk Veljko“ u Zaječaru saopštenjem se oglasio Gradski odbor Narodne stranke. Saopštenje prenosimo u celosti:

Gradski odbor Narodne stranke u Zaječaru povodom slučaja koji se desio u OŠ „Hajduk Veljko“ u Zaječaru ističe da je Kotlujevac najveći deo Grada Zaječara i OŠ „Hajduk Veljko“ pokriva veliki prostor odakle učenici dolaze u matičnu školu. Nejasno je, zašto se već nekoliko dana ćuti i krije od javnosti prava istina o slučaju koji se desio u navedenoj školi!???!

Po nezvaničnim informacijama uprava škole je još 17.02.2023. godine videla šta se desilo, da je navodno pukla polipropilenska cev koja vodi vodu do vodokotlića i da je poplavila deo objekta. Uprava škole je morala preko sredstava javnog informisanja ili preko sajta škole da obavesti roditelje i učenike, ali se to očigledno krilo.

Inače, školu pohađa oko 500 učenika i smatramo da su morali odmah roditelji da budu obavešteni. Umesto toga, direktorka škole je tek subotu uveče putem viber grupe obavestila zaposlene o havariji u školi, a da će nastava u ponedeljak, dana 20.02.2023. godine da bude onlajn, dok roditelji i javnost nisu obavešteni o kakvoj se „havariji“ radi, a što je kod roditelja učenika takvo neodgovorno postupanje izazvalo još veću paniku za bezbednost njihove dece!?!

Javnost je morala i imala opravdan interes da zna šta se tačno desilo. Posebno ističemo, da se na teritoriji Zaječara nalazi i nadležna Školska uprava, ali ni oni nisu obavestili javnost i bar pokušali time da umire roditelje i objasne o kakvoj se havariji radi!!!

Gradska uprava Zaječar je umesto škole izdala šturo saopštenje u vezi pomenute havarije u kome je delimično pojašnjeno šta se desilo, ali se paušalno nagađa uzrok, što smatramo posebnom neodgovrnošću.

Na kraju, postavlja se pitanje, ako je pukla polipropilenska cev koja vodi vodu do vodokotlića, kako to voda nije otišla u slivnik!?! Da li u nastavničkom toaletu uopšte postoji slivnik, ili, ako postoji, kakav je to kvalitet izvođenih radova u tek skupo renoviranoj školi???

Da li je ovo pokušaj da se zaštite odgovorni pojedinci ili da se nekvalitetni radovi sakriju???

Kao društveno odgovorna stranka, tražimo da se utvrdi zašto i kako je došlo do havarije i ko je odgovoran, jer su ovde u pitanju deca koja pohađaju tu školu i ništa nesme tako olako da prođe, jer smatramo da bezbednost učenika treba da bude na prvom mestu!!!

Takođe, poručujemo gradskoj vlasti, da prilikom izgradnje bilo čega, više vode računa o kvalitetu i bezbednosti gradnje umesto njihove ugradnje, zbog koje će svakako morati da odgovaraju nakon smene nenarodnog, kriminalnog režima SNS-a!!!