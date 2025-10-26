Narodna banka Srbije obeležava Svetsku nedelju štednje

Narodna banka Srbije će i ove godine programima finansijske edukacije od 27. do 31. oktobra tradicionalno učestvovati u obeležavanju Svetske nedelje štednje.

Za učenike Srednje škole „Nikola Tesla” iz Boljevca biće održana radionica „Moj budžet i ja”, koja ima za cilj da, ističući važnost planiranja ličnog i kućnog budžeta, kod mladih razvija odgovornost pri donošenju odluka o raspolaganju novcem i da ih nauči da novac može i da se štedi, ulaže i donira.

Takođe, za učenike iste škole biće organizovan i turnir u edukativnoj igri na tabli „Finansije za kasnije”.

Učenici Ekonomsko-trgovinske škole iz Smedereva biće u prilici da se u ovoj edukativnoj igri bolje upoznaju s prihodima i rashodima koji ih očekuju u svetu odraslih.

Povodom Nedelje štednje, NBS će omogućiti redovne posete izložbeno-edukativnom prostoru (muzeju) i upoznavanje sa sadržajima uz predstavljanje osnovne postavke „Novac na tlu Srbije”, kao i tematske izložbe „Kovani novac Srbije – od ideje do realizacije”.

Narodna banka Srbije izložbenim i edukativnim aktivnostima koje sprovodi u svom jedinstvenom Centru za posetioce – muzeju novca promoviše dečju štednju, upoznaje zainteresovane sa istorijatom novca, proučavanjem uloge i značaja centralne banke, elementima prepoznavanja falsifikata novca i s ponudom i funkcionisanjem složenih finansijskih tržišta.