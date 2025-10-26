Narodna banka Srbije obeležava Svetsku nedelju štednje
Za učenike Srednje škole „Nikola Tesla” iz Boljevca biće održana radionica „Moj budžet i ja”, koja ima za cilj da, ističući važnost planiranja ličnog i kućnog budžeta, kod mladih razvija odgovornost pri donošenju odluka o raspolaganju novcem i da ih nauči da novac može i da se štedi, ulaže i donira.
Takođe, za učenike iste škole biće organizovan i turnir u edukativnoj igri na tabli „Finansije za kasnije”.
Narodna banka Srbije obeležava Svetsku nedelju štednje
Učenici Ekonomsko-trgovinske škole iz Smedereva biće u prilici da se u ovoj edukativnoj igri bolje upoznaju s prihodima i rashodima koji ih očekuju u svetu odraslih.
Povodom Nedelje štednje, NBS će omogućiti redovne posete izložbeno-edukativnom prostoru (muzeju) i upoznavanje sa sadržajima uz predstavljanje osnovne postavke „Novac na tlu Srbije”, kao i tematske izložbe „Kovani novac Srbije – od ideje do realizacije”.
Narodna banka Srbije izložbenim i edukativnim aktivnostima koje sprovodi u svom jedinstvenom Centru za posetioce – muzeju novca promoviše dečju štednju, upoznaje zainteresovane sa istorijatom novca, proučavanjem uloge i značaja centralne banke, elementima prepoznavanja falsifikata novca i s ponudom i funkcionisanjem složenih finansijskih tržišta.
Zajecaronline/Bizportal/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar