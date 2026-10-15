Naredna godina proglašena Godinom Svetog despota Stefana Lazarevića

Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici Odluku kojom se 2027. godina proglašava Godinom Svetog despota Stefana Lazarevića.

Povod za donošenje ove odluke je obeležavanje 650 godina od njegovog rođenja i 600 godina od smrti.

Cilj donošenja ove odluke je očuvanje sećanja na njegov doprinos srpskoj državnosti, kulturi i duhovnom identitetu.

U obeležavanju ovih jubileja učestvovaće nadležna ministarstva kroz projekte iz svojih oblasti.