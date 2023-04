Nakon nekoliko decenija Joakimovi dani u Zaječaru

U zaječarskom pozorištu održana je sednica Predsedništva zajednice profesionalnih pozorišta Srbije na kojoj je usvojen izveštaj selektora 59. Festivala profesionalnih pozorišta Srbije “Joakim Vujić”, i određen stručni žiri i saradnici ovog festivala, koji će u Zaječaru biti održan od 8. do 15. maja.

Na ovom prestižnom festivalu učestvovaće sedam predstava:

„Čehovljeva soba“, sezona prva (devet malih priča), prema pričama Antona Pavloviča Čehova, režija Nikola Zavišić, Narodno pozorište Timočke krajine “Zoran Radmilović” Zaječar, koja će otvoriti festival

„Čudo u Šarganu“ Ljubomira Simovića, režija Nebojša Bradić, Кruševačko pozorište

„San o zavičaju Ivana Velisavljevića“, režija Milan Nešković, Narodno pozorište Niš

„Ona koja raspušta vojske“, prema Aristofanovoj Lizistrati, tekst i režija Boban Skerlić, Narodno pozorište Priština

„Mesec (dana) na selu“ Ivana Sergejeviča Turgenjeva, režija Milan Nešković, Narodno pozorište Užice

„4 ZIDA ili tragikomedija o karantinu Bojana Tasića“, Aleksandre Jovanović i Nine Plavanjac, režija Stevan Bodroža, Pozorište “Bora Stanković” Vranje

„Terapija“, po motivima teksta Кristofera Djuranga, režija Olivera Đorđević, Regionalno pozorište Novi Pazar

U čast nagrađenih biće odigrana predstava „Uobraženi bolesnik“ Molijera, režija Đorđe Nešović, Кnjaževsko-srpski teatar, Кragujevac.

U obrazloženuje selektora Gorana ibrajtera se ističe da je nakon odgledanih 28 predstava 15 pozorišta, članova Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije, prva konstatacija da je produkcija svedena gotovo na minimum.

„No, i tako smanjena produkcija donela je žanrovsku, tematsku i poetičku raznorodnost. Takođe, vremenski raspon insceniranih tekstualnih predložaka kreće se od antike, preko klasika, poput Molijera ili Čehova, do savremenih autora. Raznovrsnost je prisutna i u rediteljskim postupcima, pa se viđene predstave kreću u rasponu od klasičnih postavki do onih koje imaju sve odlike istinskog eksperimenta. Slično je i na planu likovne opreme predstava – od predstava koje odlikuju raskošni kostimi i scenografija, naravno u skladu sa aktuelnim teatarskim mogućnostima, preko onih u kojima je naglašena semantička funkcija likovnih elemenata, do krajnje minimalističkih rešenja. Još nešto treba naglasiti, a to je znatno i značajno prisustvo muzičkih elemenata u dobrom delu predstava, pri čemu ona nije korišćena kao dodatak, ukras ili prateći segment, već kao važan njihov deo.“

Na sednici, kojom je predsedavao Spasoje Ž. Milovanović, predsednik Zajednice, izabran je i žiri 59. festivala profesionalnih pozorišta Srbije “Joakim Vujić” u čijem sastavu će biti: Miloš Latinović, Mladen Knežević i Milica Bajić Đurov. Moderator okruglog stola biće Tanja Nježić, kritičari festivala: Jelena Popović i Igor Burić, a urednik biltena Biljana Glišić.