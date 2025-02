“Najvažnije da čujemo ljude i rešimo probleme” – Vučić otkrio koje delove Srbije obilazi u petak i subotu

“Najvažnije da čujemo ljude i rešimo probleme”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je na svom Instagram profilu da će u petak i subotu posetiti Braničevski okrug. Tom prilikom istakao je kako je za njega najvažnije da čuje ljude i njihove probleme. Ali i da pokuša da ih reši.

– U petak i subotu posetiću Braničevski okrug, prelepo mesto u našoj Srbiji. Za mene je važno da ću tamo da razgovaram sa narodom, da ću da čujem ljude, da saslušam njihove probleme i da pokušam zajedno sa mojim kolegama i prijateljima da pomognem u rešavanju tih problema. Ima mnogo važnih projekata za taj deo naše zemlje. Jedan od najznačajnijih je za saobraćajnice koja vodi od auto-puta do Požarevca, od Požarevca do Velikog Gradišta, do Golupca. A onda ćemo to da nastavimo sve do Brze Palanke, da bismo ka severu imali pristup Kladovu i ka jugu pristup Negotinu. To će mnogo da znači za istočnu Srbiju. U svakom ekonomskom smislu, privlačenju investitora, ali istovremeno i razvoju našeg turizma – kazao je predsednik Vučić na svom zvaničnom Instagram profilu.

Kako je on dalje naveo, Srbija mora da nastavi da se razvija, da raste. Prema njegovim rečima, taj deo Srbije je, kako kaže, decenijama zapostavljan.

“Zato konačno mora da dobije pravo mesto i u našim odlukama i u našem odnosu prema narodu koji živi u Braničevskom okrugu“, dodao je on.

ZaječarOnline/Srbija danas/O.B.