Najukusniji posni sutlijaš: Dopada se čak i onima koji ne poste!

Kada se spomene post na vodi, mnogi pomisle da poslasticama tu nema mesta. Ipak, ovaj sutlijaš pokazuje suprotno, kremast je i blagog ukusa, pa ga mogu uživati čak i oni koji ne poste.

Recept koristi jednostavne sastojke koji su svima dostupni i pravi desert koji se topi u ustima.

Savršeno je rešenje za dane posta, ali i za trenutke kada želite nešto slatko bez mlečnih proizvoda.

Potrebno vam je:

200 grama pirinča, 1,2 litra vode, 100 grama šećera, štapić vanile ili kašičica ekstrakta vanile, prstohvat soli i po želji limunova korica. Na kraju možete dodati cimet ili rendanu limunovu koricu za dodatnu aromu.

Ova kombinacija čini sutlijaš jednostavnim, a ipak preukusnim desertom za dane posta.

PRIPREMA

Prvo operite pirinač pod hladnom vodom kako biste uklonili višak skroba. Sipajte vodu u šerpu i dodajte pirinač, pa kuvajte na srednjoj temperaturi dok pirinač ne omekša i ne upije vodu. Zatim dodajte šećer, vanilu i prstohvat soli, pa nastavite sa kuvanjem još nekoliko minuta. Po želji dodajte limunovu koricu ili cimet.

Tokom kuvanja voda će se postepeno smanjivati, a pirinač postajati sve kremastiji. Kada desert dostigne željenu gustinu, sklonite ga sa vatre i ostavite da se malo ohladi.

Poslužite ga topao ili hladan, jer su obe varijante podjednako ukusne.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs/N.B.

