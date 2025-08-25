Najsnažniji sunčev bljesak zabeležen od 20. juna

Na Suncu je juče zabeležen najsnažniji bljesak od 20. juna, saopštila je laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira (IKI) i Instituta za solarno-zemaljsku fiziku (ISTP) Ruske akademije nauka.

Eksplozija klase M4.6 dostigla je četvrti nivo na skali od pet stepeni, a maksimum radijacije registrovan je u 8.24 po moskovskom vremenu, navele su Laboratorija za solarnu astronomiju IKI i Institut za solarno-zemaljsku fiziku RAN, preneo je Interfaks.

Naučnici su ocenili da događaj ne predstavlja neposrednu opasnost po Zemlju, ali upozorili su da bi aktivni solarni centri u narednim danima mogli da uđu u zonu uticaja i da izazovu jače efekte.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…