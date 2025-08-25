Izdvajamo Nauka Vesti

Najsnažniji sunčev bljesak zabeležen od 20. juna

25.08.2025.
foto:pixabay

Najsnažniji sunčev bljesak zabeležen od 20. juna

Na Suncu je juče zabeležen najsnažniji bljesak od 20. juna, saopštila je laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira (IKI) i Instituta za solarno-zemaljsku fiziku (ISTP) Ruske akademije nauka.

Eksplozija klase M4.6 dostigla je četvrti nivo na skali od pet stepeni, a maksimum radijacije registrovan je u 8.24 po moskovskom vremenu, navele su Laboratorija za solarnu astronomiju IKI i Institut za solarno-zemaljsku fiziku RAN, preneo je Interfaks.

Naučnici su ocenili da događaj ne predstavlja neposrednu opasnost po Zemlju, ali upozorili su da bi aktivni solarni centri u narednim danima mogli da uđu u zonu uticaja i da izazovu jače efekte.

