Najpoželjniji muževi po horoskopu: Ako izaberete partnera iz ova tri znaka, očekuje vas bajkovit život!

Prilikom upoznavanja partnera, ponekad ne možete a da se ne zapitate: „Kakav bi bio kao muž?“ Ljubitelji astrologije veruju da odgovor može da se pronađe upravo u horoskopu. Iako savršen suprug ne postoji, tri horoskopska znaka posebno se izdvajaju kao pouzdani, brižni i puni ljubavi.

Rak

Rak je porodični čovek iz snova. Muškarac Rak važi za jednog od najboljih muževa u Zodijaku. Porodica i brak su mu na prvom mestu, ne voli samoću i uživa u toploj, domaćoj atmosferi. Izuzetno je romantičan, nežan i spreman da se potpuno posveti braku.

Emotivan je, ali i osetljiv, pa ga prevara duboko povređuje. Iako može oprostiti, teško zaboravlja. Kao suprug i otac, on preuzima odgovornost, brine o deci i stvara siguran i stabilan dom, često stavljajući potrebe porodice ispred sopstvenih.

Blizanci

Oni su zabavni i moderni muževi. Muškarac Blizanac je optimista, komunikativan i večito mlad duhom. Sa njim nikada nije dosadno – odličan je sagovornik, šarmantan i uvek pun ideja. Nije klasični mačo tip, ali zna šta želi i šta nudi.

U ljubavi mu je važna sloboda, raznolikost i mentalna povezanost. Kada se zaljubi, traže fleksibilnu i radoznalu osobu. Ne voli posesivnost i preteranu ljubomoru, ali je iskren. Ako je povređen, to će jasno reći. Kao otac, Blizanac postaje razigran, kreativan i pun razumevanja.

Ribe

Romantični muž pun emocija. Muškarci Ribe su sanjari i veliki romantici. Kada se iskreno zaljube, postaju izuzetno posvećeni i emotivni partneri. Vole da planiraju zajedničku budućnost, iako ponekad znaju da preteraju sa nerealnim snovima.

Ribe su empatične, dobri slušaoci i puni razumevanja. Potrebno im je priznanje i osećaj da su voljeni i potrebni. U braku su nežni, pažljivi i strastveni, a romantika im je izuzetno važna, posebno u intimnim odnosima.

Zajecaronline.com/najzena.alo.rs

