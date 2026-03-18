NAJNOVIJE INFORMACIJE O GLASANJU ZA HYPE ZVEZDE: Ne propustite spektakl večeras od 20 časova!

NAJNOVIJE INFORMACIJE O GLASANJU ZA HYPE ZVEZDE

Večeras od 20 časova na Hype televiziji i YouTube kanalu Hype Zvezde očekuje vas spektakl, nova emisija „Gala veče – Hype Zvezde“, gde će se predstaviti novih osam kandidata pred stručnim žirijem!

Ukoliko želite da glasate za svog omiljenog kandidata, instalirajte Hype TV aplikaciju na svojim mobilnim telefonima. Ukoliko već imate Hype TV aplikaciju, potrebno je da je ažurirate na Google play ili Apple store.

Žiri je već spreman, da se upozna sa novim kandidatima, ali i da daju svoj savet, komentar i konačnu reč za celokupan nastup. Mira Škorić, Aca Lukas, Lepa Lukić i Miroslav Ilić tu su da nađu „Hype Zvezdu“, dok Boki 13 svojim opaskama i komentarima o stajlingu uputpunjuje i zasmejava sve u studiju

Očekuje vas veče puno iznenađenja, jer u sredu 18. marta u 20 časova samo na Hype televiziji i na youtube kanalu Hype Zvezde saznaćete koja 4 takmičara idu dalje, a ko glasanjem može da se vrati u baražu.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.