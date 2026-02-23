Najbolje mleko za zdravlje srca: Dovoljno je popiti jednu čašu dnevno!

Na tržištu danas postoji veliki izbor mleka – od kravljeg do biljnih alternativa poput bademovog, sojinog i ovsenog. Ipak, prema rečima stručnjaka, jedna vrsta mleka posebno se izdvaja kada je u pitanju zdravlje srca i regulacija holesterola – kozje mleko.

Farmaceut i nutricionista Marija de los Anđeles Garsija ističe da kozje mleko ima drugačiju nutritivnu strukturu u odnosu na kravlje, što ga čini pogodnijom namirnicom za određene grupe ljudi.

Lakše se vari

Proteini u kozjem mleku imaju strukturu koja može biti lakša za varenje, posebno kod osoba sa osetljivim digestivnim sistemom. Iako većina ljudi bez problema vari kravlje mleko, oni koji imaju nadutost, težinu u stomaku ili druge probavne smetnje mogli bi osetiti poboljšanje prelaskom na kozje mleko. Stručnjaci ipak upozoravaju da dugotrajni problemi sa varenjem zahtevaju konsultaciju sa lekarom, jer promena ishrane bez stručnog saveta može odložiti dijagnozu.

Pomaže u regulisanju holesterola

Prema istraživanjima, uključujući studije Univerziteta u Granadi, kozje mleko može doprineti regulaciji povišenog holesterola i očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema. U poređenju sa kravljim mlekom, sadrži i do 40% manje holesterola, dok istovremeno obiluje omega-6 masnim kiselinama, koje imaju pozitivan efekat na zdravlje srca.

Bogato gvožđem i mineralima

Kozje mleko sadrži značajne količine:

gvožđa

kalcijuma

fosfora

magnezijuma

Zahvaljujući ovom sastavu, može biti korisno osobama koje pate od anemije ili su na terapiji suplementima gvožđa. Takođe doprinosi očuvanju gustine kostiju i prevenciji demineralizacije.

Najzena.alo.rs/ N.B.

