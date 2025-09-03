Izdvajamo Recept Vesti

NAJBOLJA BOLONJEZE PASTA

03.09.2025.
foto:Pixabay

Potrebno je:

  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 srednji crveni luk
  • 1 šargarepa
  • 1 stabljika celera
  • 500 g mlevenog mesa
  • 200 ml punomasnog mleka
  • 300 g paradajz sosa
  • so
  • sveže mleveni biber po ukusu
  • prstohvat muškatnog oraščića

Priprema:

Propržite luk, šargarepu i celer na zagrejanom ulju u tiganju, sve dok ne postanu staklasti. Onda dodajte sos i kratko propržite. Zatim dodajte mleveno meso i pržite, sve dok ne ispari sva tečnost. Sipajte paradaz sos pa posolite i pobiberite. Kuvajte nekoliko minuta, pa dodajte mleko i malo muskatnog oraščića. Kuvajte dva do tri sata, na tihoj vatri, uz povremeno mešanje.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

