Najavljen 10. Festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma

Svi ljubitelji ovakve umetnosti će moći da uživaju.

10. Festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma biće održan u Zaječaru od 4. do 12. septembra. Manifestacija će ove godine biti posvećena obeležavanju 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa i duhovnog utemeljivača srpskog naroda.

Organizatori najavljuju bogat i raznovrstan program. Predavanja, tribine, književne večeri, koncerte i filmske projekcije. Festival će okupiti pisce, glumce, kulturne stvaraoce, predstavnike Matice srpske, poznate horove i muzičke ansamble, kao i autore najznačajnijih duhovno-dokumentarnih filmova domaće i strane produkcije.

Ulaz za sve programe je besplatan.

Zaječarci i gosti iz regiona i cele Srbije su pozvani da svojim prisustvom uveličaju jubilej festivala i doprinesu obeležavanju značajne godišnjice posvećene Svetom Savi.

V.M.

