Nagrade za bezbednost dodeljene u rudniku Čukaru Peki

U kompaniji Srbija Ziđin Majning održana je svečana dodela nagrada za bezbednost, na kojoj su pojedinci i kolektivi iz rudnika Čukaru Peki dobili priznanja za izuzetna postignuća u oblasti bezbednosti tokom jula 2025. godine.

Cilj ove inicijative je da se naglasi značaj razvijanja bezbednosne kulture, promovišu principi odgovornosti i posvećenosti, te podstaknu zaposleni na dosledno poštovanje svih bezbednosnih mera.

Nagrade za bezbednost dodeljene u rudniku Čukaru Peki

Nagrađeni su oni koji su svojim savesnim i predanim radom značajno doprineli unapređenju bezbednosti na radnom mestu.

Ova priznanja predstavljaju motivaciju svim zaposlenima da svakodnevno neguju kulturu bezbednosti, odgovorno izvršavaju svoje zadatke i budu primer kolegama.

Zajecaronline.com/facebook/szmbor/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!