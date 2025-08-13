Društvo Izdvajamo Timočka krajina Vesti

Nagrade za bezbednost dodeljene u rudniku Čukaru Peki

13.08.2025.
Nagrade za bezbednost dodeljene u rudniku Čukaru Peki

U kompaniji Srbija Ziđin Majning održana je svečana dodela nagrada za bezbednost, na kojoj su pojedinci i kolektivi iz rudnika Čukaru Peki dobili priznanja za izuzetna postignuća u oblasti bezbednosti tokom jula 2025. godine.

Cilj ove inicijative je da se naglasi značaj razvijanja bezbednosne kulture, promovišu principi odgovornosti i posvećenosti, te podstaknu zaposleni na dosledno poštovanje svih bezbednosnih mera.

Nagrađeni su oni koji su svojim savesnim i predanim radom značajno doprineli unapređenju bezbednosti na radnom mestu.

Ova priznanja predstavljaju motivaciju svim zaposlenima da svakodnevno neguju kulturu bezbednosti, odgovorno izvršavaju svoje zadatke i budu primer kolegama.

