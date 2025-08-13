Nagrade za bezbednost dodeljene u rudniku Čukaru Peki
U kompaniji Srbija Ziđin Majning održana je svečana dodela nagrada za bezbednost, na kojoj su pojedinci i kolektivi iz rudnika Čukaru Peki dobili priznanja za izuzetna postignuća u oblasti bezbednosti tokom jula 2025. godine.
Cilj ove inicijative je da se naglasi značaj razvijanja bezbednosne kulture, promovišu principi odgovornosti i posvećenosti, te podstaknu zaposleni na dosledno poštovanje svih bezbednosnih mera.
Nagrade za bezbednost dodeljene u rudniku Čukaru Peki
Nagrađeni su oni koji su svojim savesnim i predanim radom značajno doprineli unapređenju bezbednosti na radnom mestu.
Ova priznanja predstavljaju motivaciju svim zaposlenima da svakodnevno neguju kulturu bezbednosti, odgovorno izvršavaju svoje zadatke i budu primer kolegama.
Zajecaronline.com/facebook/szmbor/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar