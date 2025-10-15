NADAMO SE PODRŠCI EU I BRISELA! Vučić zahvalio predsednici EK Fon der Lajen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže kako je članstvo Srbije u EU strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike.

– Evropska unija je najveći investitor i najveći partner Srbije u trgovini. Mogu samo da obećam da ćemo da radimo požrtvovano i naporno. I da pokušamo da ispunimo ono što se zove reformska agenda i nadam se da ćemo za sve to imati podršku EU. I da će nas u Briselu po tom pitanju čuti.

Zahvalan sam predsednici Fon der Lajen na ogromnoj podršci.

NADAMO SE PODRŠCI EU I BRISELA! Vučić zahvalio predsednici EK Fon der Lajen

Nastavićemo da razvijamo energetsku infrastrukturu, da vidimo kako i na koji način da osnažimo Srbiju u smislu mogućnosti diverzifikacije izvora energije, kako da dalje ekonomski snažimo našu zemlju, a razgovarali smo i o očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

Hvala Vam, poštovana predsednice Ursula fon der Lajen, što ste došli u našu zemlju u ovom trenutku koji za nas nije nimalo jednostavan i lak i nadam se da ćemo imati još susreta do kraja godine – zaključio je Vučić.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!