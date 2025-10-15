NADAMO SE PODRŠCI EU I BRISELA! Vučić zahvalio predsednici EK Fon der Lajen
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže kako je članstvo Srbije u EU strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike.
– Evropska unija je najveći investitor i najveći partner Srbije u trgovini. Mogu samo da obećam da ćemo da radimo požrtvovano i naporno. I da pokušamo da ispunimo ono što se zove reformska agenda i nadam se da ćemo za sve to imati podršku EU. I da će nas u Briselu po tom pitanju čuti.
Zahvalan sam predsednici Fon der Lajen na ogromnoj podršci.
NADAMO SE PODRŠCI EU I BRISELA! Vučić zahvalio predsednici EK Fon der Lajen
Nastavićemo da razvijamo energetsku infrastrukturu, da vidimo kako i na koji način da osnažimo Srbiju u smislu mogućnosti diverzifikacije izvora energije, kako da dalje ekonomski snažimo našu zemlju, a razgovarali smo i o očuvanju mira i stabilnosti u regionu.
Hvala Vam, poštovana predsednice Ursula fon der Lajen, što ste došli u našu zemlju u ovom trenutku koji za nas nije nimalo jednostavan i lak i nadam se da ćemo imati još susreta do kraja godine – zaključio je Vučić.
Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar