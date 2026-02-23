”Nadam se da ćete ostati verni mladim momcima”: Stojaković se oprostio od Partizana

Epizoda Nenada Stojakovića na klupi Partizana završena je neslavno.

Strateg koji je sredinom novembra stigao kao rešenje za spas sezone, zadržao se u Humskoj tek do druge polovine februara. Bilans od svega devet utakmica nije doneo željeni napredak, a tačka bez povratka bio je bolan poraz u večitom derbiju (0:3), koji je bio kap koja je prelila čašu strpljenja i čelnika i navijača.

Doskorašnji trener crno-belih i bivši strateg Teleoptika odlučio je da se od javnosti i pristalica kluba oprosti dostojanstvenom porukom, preuzimajući sav teret rezultatskog neuspeha na sebe.

– Poštovani navijači Partizana, bili su mi čast i zadovoljstvo da vodim prvi tim Partizana u ovom zahtevnom vremenu. Preuzimam punu odgovornost za sve što se dešavalo u proteklom periodu i nadam se da ćete ostati verni mladim momcima koji trenutno nose Partizan na svojim leđima – poručio je Stojaković u zvaničnoj izjavi dostavljenoj medijima.

Iako je klupa Partizana ostala upražnjena, potraga za novim rešenjem otkrila je dubinu krize u Humskoj.

Ekipu će do daljeg voditi tandem dosadašnjih pomoćnika – Damir Čakar, kao vlasnik PRO licence, i Đorđije Ćetković.

Zajecaronline.com/24sedam.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!