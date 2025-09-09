Nacionalni park Fruška Gora izdao je hitno upozorenje zbog odbegle životinje: „Ukoliko je primetite, ne približavajte se…” (FOTO)

Nacionalni park Fruška Gora na društvenim mrežama podelio je hitno, ali ujedno i duhovito upozorenje o „tvrdoglavom gospodinu bizonu“, kako su ga nazvali.

– Naš mužjak bizon rešio je da pokaže da ima svoju volju – već danima tim čuvara i stručnjaka pokušava raznim strategijama da ga vrati kući. Ali, naš junak uporno „ne sluša“ i uživa u svojoj avanturi. Molimo vas da, ukoliko ga negde spazite, ne prilazite mu i ne uznemiravajte ga – on je snažna i divlja životinja – navode oni i dodaju.

Nacionalni park Fruška Gora izdao je hitno upozorenje !

– Naš tim je stalno na terenu i radi na tome da ga bezbedno vrati u društvo svojih dama. Držite nam palčeve – i nama i njemu – da se ova mala bizonova pustolovina završi srećno i bezbedno – poručuju na kraju.

Zajecaronline/Srbija Danas/N.B.

