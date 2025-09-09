Društvo Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Nacionalni park Fruška Gora izdao je hitno upozorenje zbog odbegle životinje: „Ukoliko ga negde spazite, ne prilazite mu…” (FOTO)

09.09.2025.
foto:Pinterest

Nacionalni park Fruška Gora izdao je hitno upozorenje zbog odbegle životinje: „Ukoliko je primetite, ne približavajte se…” (FOTO)

Nacionalni park Fruška Gora na društvenim mrežama podelio je hitno, ali ujedno i duhovito upozorenje o „tvrdoglavom gospodinu bizonu“, kako su ga nazvali.

– Naš mužjak bizon rešio je da pokaže da ima svoju volju – već danima tim čuvara i stručnjaka pokušava raznim strategijama da ga vrati kući. Ali, naš junak uporno „ne sluša“ i uživa u svojoj avanturi. Molimo vas da, ukoliko ga negde spazite, ne prilazite mu i ne uznemiravajte ga – on je snažna i divlja životinja – navode oni i dodaju.

Nacionalni park Fruška Gora izdao je hitno upozorenje !

– Naš tim je stalno na terenu i radi na tome da ga bezbedno vrati u društvo svojih dama. Držite nam palčeve – i nama i njemu – da se ova mala bizonova pustolovina završi srećno i bezbedno – poručuju na kraju.

Zajecaronline/Srbija Danas/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar