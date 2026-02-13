Na petak 13. ovo nikako ne činite: Smatra se da donosi probleme i svađe!

Već vekovima postoje verovanja o tome da je petak 13. baksuzan dan i raširena su u celom svetu.

Taj specifičan strah od ovog dana ima i svoje ime – frigatriskaidekafobija. Naziv potiče od imena nordijske boginje Frig (po kojoj je petak dobio ime) i reči „triskaidekafobija“, što znači strah od broja 13.

U numerologiji broj 12 simbolizuje savršenstvo, pa se broj 13 vidi kao njegov narušilac, što je doprinelo stvaranju niza verovanja prema kojima neke stvari koje se rade tog dana donose svađe, maler i nesreću.

Prema verovanjima, na petak 13. ne bi trebalo raditi ovo:

Spavati u drugom krevetu, jer će vas terati maler

Započinjati novo posao ili vezu

Krenuti na put

Otvarati kišobran u zatvorenom prostoru, jer može izazvati svađe

Pozajmljivati novac

Pričati o svojim planovima drugim ljudima

Planirati venčanje

Davati lažna obećanja koja ne možete ispuniti, jer će vam se loše vratiti.

U suštini, petak 13. je dan kada sujeverni ljudi izbegavaju važne odluke i aktivnosti, verujući da bi im mogle doneti nesreću.

Zajecaronline/Alo!/ N.B.

