Na gradskom bazenu u Zaječaru završena sezona kupanja!

Letnja sezona na gradskom bazenu u Zaječaru zvanično se završava danas, 4. septembra, u 19 sati.

Nakon sumiranja rezultata, nadležni u Javnom komunalnom preduzeću „Timok održavanje“ ističu, da je ovogodišnja sezona malo slabija od prošlogodišnje, kada je reč o prodaji karata, a najveća posećenost zabeležena je u julu mesecu, kao i ranijih godina.

„Kapija gradskog bazena će od sutra biti zaključana. Ove godine je, tokom trajanja kupališne sezone, na gradskom bazenu zabeleženo oko 15 hiljada posetilaca. Zbog velikog broja sunčanih dana i visokih temperatura, najveći broj posetilaca zabeležen je tokom jula meseca“, rekao je Vice Lalić, direktor JKP „Timok održavanje“.

Sumirajući letnju sezonu, Lalić je dodao da je i ove godine uspešno završena još jedna Škola plivanja.

„Kada govorimo o Školi plivanja, koja ima tradiciju oko tri decenije, ove godine je Školu pohađalo 54 mališana. O bezbednosti dece, ali i samih kupača, i ove godine su brinuli licencirani spasioci, pa nije zabeležen nijedan ozbiljan slučaj povređivanja“, kazao je Lalić.

Zajecaronline/timokodrzavanje/N.B

