Na današnji dan, 1930. godine, rođen je patrijarh srpski Irinej

28.08.2025.
Patrijarh srpski Irinej Foto:Zajecaronline ilustracija

Svetovno Miroslav Gavrilović, patrijarh srpski Irinej je 45. po redu poglavar Srpske pravoslavne crkve.

Patrijarh Irinej rođen je u selu Vidova, kod Čačka. U bogosloviju je stupio u Prizrenu, a kasnije je završio Bogoslovski fakultet u Beogradu.

Službovao je kao profesor, rektor Prizrenske bogoslovije i episkop niški, da bi 2010. godine bio izabran za patrijarha Srpske pravoslavne crkve.

Poznat je po svom smirenju i blagosti, ali i po posvećenosti očuvanju jedinstva crkve i naroda. Tokom svog patrijaršijskog služenja zalagao se za mir, ljubav i očuvanje duhovnih vrednosti srpskog naroda.

Patrijarh Irinej ostao je upamćen kao duhovni vođa koji je svojim životom i radom nastojao da utemelji pravoslavnu veru i tradiciju u savremenom dobu.

Za episkopa niškog izabran je 1975. godine, a tu dužnost obavljao je više od tri decenije. Tokom svog služenja naročito je radio na obnovi i izgradnji crkava i manastira, kao i na učvršćivanju vere među vernicima.

Godine 2010. izabran je za patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Njegov izbor dočekan je s poštovanjem, jer je bio poznat kao čovek smirenog duha, duboke vere i posvećenosti pravoslavlju. Kao poglavar crkve, zalagao se za mir, jedinstvo i očuvanje tradicije, ali i za dijalog sa drugim hrišćanskim crkvama i verskim zajednicama.

 

zajecaronline.com/M.A/N.A

