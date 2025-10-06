Muzeti u osmini finala Mastersa u Šangaju, Zverev eliminisan!
Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio sunarodnika Lučijana Darderija 7:5, 7:6 (7:1).
Meč je trajao dva sata i 12 minuta. Ovo je bio drugi međusobni duel dvojice tenisera, a drugi trijumf Muzetija, koji će u osmini finala igrati protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.
Kanadski teniser je u trećem kolu savladao Holanđanina Jespera de Jonga 6:4, 7:5.
Plasman u osminu finala izborio je i Francuz Artur Rinderkneš, koji je pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 4:6, 6:3, 6:2.
Zverev je treći teniser sveta, dok se Rinderkneš nalazi na 54. mestu ATP liste.
Rinderkneš će se u osmini finala sastati sa Čehom Jiržijem Lehečkom, koji je bio bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6:4, 6:4.
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
