06.10.2025.
Lorenzo Musetti foto: (AP Photo/Andy Wong)

Muzeti u osmini finala Mastersa u Šangaju, Zverev eliminisan!

Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio sunarodnika Lučijana Darderija 7:5, 7:6 (7:1).

Meč je trajao dva sata i 12 minuta. Ovo je bio drugi međusobni duel dvojice tenisera, a drugi trijumf Muzetija, koji će u osmini finala igrati protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

Kanadski teniser je u trećem kolu savladao Holanđanina Jespera de Jonga 6:4, 7:5.

Plasman u osminu finala izborio je i Francuz Artur Rinderkneš, koji je pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 4:6, 6:3, 6:2.

Alexander Zverev foto: (AP Photo/Andy Wong)

Zverev je treći teniser sveta, dok se Rinderkneš nalazi na 54. mestu ATP liste.

Rinderkneš će se u osmini finala sastati sa Čehom Jiržijem Lehečkom, koji je bio bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6:4, 6:4.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.

