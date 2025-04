“MUVALA SE SA SVIMA” Saša Mirković otkrio detalje Breninih AFERA: “Utvrdio sam da je ISTINA”

Saša Mirković, direktor i vlasnik Hype produkcije i Hype televizije, trenutno boravi u Sarajevu gde je, pored poslovnih obaveza, podelio šok otkriće o Lepoj Breni. Naime, Mirković je sa svojim pratiocima podelio da je saznao da je istina da se Lepa Brena muvala sa kolegom Goranom Bregovićem.

– I došao sam da vidim šta u Sarajevu ima, je l istina ona o Bregi i Fahreti ili Jeleni Živojinović. I utvrdio sam da jeste. Znači, muvala se sa svima. E, sad da li plaća struju to treba neki drugi da kažu, ali siguran sam da sam napravio dobar izbor. Svratio kod bog brice, Uskaka, radi na Baščaršiji, video kako Hype BiH radi, sad idem na Hype Zvezde audiciju u Tuzli. I naravno, nisam sve to mogao da uradim, a da ne vidim mog Memišu. Mi nastavljamo naše priče, do gledanja – rekao je Saša Mirković.

ZajecarOnline/J.V.

HYPE ZVEZDE

Prijavite se online putem linka OVDE, ali ako ne stignete da se prijavite – ne brinite, biće moguće i na licu mesta! Adrenalin, dobra energija i prilika da baš ti postaneš nova HYPE zvezda!

OBAVEZNO pripremi:

– 1 BRZU pesmu

– 1 SPORU pesmu

(ili dve brze, ako želiš da zapališ binu! )

Dajte sve od sebe i pripremite se da ZABLISTATE! Audicija u svim gradovima počinje u 12 časova. Vidimo se!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…