Muškarac iz Bora vozio pod dejstvom alkohola, pa udario u banderu!

02.09.2025.
Foto:ATA images saobraćajna policija vožnja pod dejstvom alkohola
Policija u Boru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, podneće krivičnu prijavu protiv muškarca (27) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je upravljajući “mercedesom” sa 1,24 promila alkohola u organizmu, usled neprilagođene brzine, udario u banderu, a u ovoj saobraćajnoj nezgodi njegov dvadesetšestogodišnji suvozač je povređen.

Vozaču je određeno zadržavanje u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

