MUP: U poslednja 24 sata evidentirano 262 požara na otvorenom

U poslednja 24 sata na teritoriji Srbije evidentirano je 290 vanrednih događaja, od kojih 262 požara na otvorenom prostoru, što još jednom ukazuje na neophodnost odgovornog ponašanja svih građana i striktnog poštovanja zakonskih odredbi koje zabranjuju upotrebu otvorenog plamena na otvorenom prostoru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Iz MUP-a upozoravaju da samo jedna varnica može ugroziti živote ljudi i prouzrokovati velike materijalne gubitke, zbog čega u slučaju uočavanja požara apeluju na građane da bez odlaganja pozovu vatrogasno-spasilačku službu na broj 193.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova od početka avgusta ugasili su 1.984 požara na teritoriji Srbije, navodi se u saopštenju MUP-a.

Na ovim događajima bio je angažovan 6.021 vatrogasac-spasilac, sa 2.587 vozila, a zahvaljujući pravovremenim i profesionalnim intervencijama spaseno je 387 lica, više od 100 objekata, domaćih životinja, vozila, imanja i poljoprivrednih useva.

Najveći broj požara na otvorenom prostoru zabeležen je na područjima Topličkog, Nišavskog, Borskog, Rasinskog i Jablaničkog upravnog okruga, a u njihovom gašenju, pored vatrogasaca-spasilaca, učestvovali su i pripadnici Helikopterske jedinice, Dobrovoljnih vatrogasnih društava, javnih preduzeća i policijski službenici.

Sektor za vanredne situacije podseća da je Zakonom o zaštiti od požara strogo zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja, ostataka strnih useva i smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 metara od šume.

Za nepoštovanje ovih odredbi propisane su novčane kazne u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica, dok se kazne za pravna lica kreću od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

