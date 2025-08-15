MUP: Pojačana kontrola saobraćaja tokom vikenda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, sprovodiće pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju tokom predstojećeg vikenda, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Srbiji, saopšteno je danas iz MUP-a.

Stanje bezbednosti saobraćaja u 2025. godini je povoljnije u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u saopštenju.

Od 1. januara do 13. avgusta ove godine poginulo je 280 osoba, što je za sedam odsto manje u odnosu na isti period 2024, a od početka avgusta 2025. poginulo je 14 osoba, dok su u istom periodu prošle godine poginule 33 osobe.

Saobraćajna policija apeluje na vozače da poštuju sve saobraćajne propise, da na put krenu odmorni, da prilagode brzinu kretanja uslovima puta i saobraćaja i da ne upravljaju vozilima pod uticajem alkohola kako bi sačuvali svoje i tuđe živote.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

