MUP podseća da je u toku međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja

Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodila se 91 saobraćajna nezgoda, u kojima je povređeno 50 lica.

MUP podseća da je u toku međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja se sprovodi u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu.

U toku dva dana akcije otkriveno je 1079 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane vozača, 88 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane suvozača, 109 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane putnika na zadnjem sedištu, 27 prekršaja nepropisnog prevoza dece na prednjem sedištu i 53 prekršaja nepropisnog prevoza dece na zadnjem sedištu.

-Sigurnosni pojas predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode, a nekorišćenje pojasa i dalje odnosi više od 100 života godišnje u Srbiji. Zato apelujemo na sve vozače i putnike da dosledno koriste sigurnosni pojas na svim sedištima u vozilu, kao i da decu prevoze isključivo u skladu sa propisima, uz upotrebu odgovarajućih dečijih sedišta. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.- navodi se u saopštenju MUP-a.

Zajecaronline.com/N.B.

