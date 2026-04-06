MUP apeluje: Vozite pažljivo i poštujte saobraćajne propise kako bismo sačuvali živote

Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 646 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 4, a povređeno 255 lica.

Analize pokazuju da je neprilagođena brzina i dalje dominantni faktor nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda. Pored toga, nekorišćenje sigurnosnog pojasa značajno povećava rizik od smrtnog ishoda, kako kod vozača tako i kod putnika.

Posebno zabrinjava i nepropisno i nebezbedno kretanje pešaka kolovozom, što često dovodi do tragičnih posledica.

MUP apeluje

-Apelujemo na sve vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajne propise i obavezno koriste sigurnosni pojas. Pešake podsećamo da koriste pešačke prelaze i da se kreću na bezbedan način, vodeći računa o sopstvenoj vidljivosti. Sačuvajmo živote – poštujmo propise – navodi se u saopštenju MUP-a.

Zajecaronline.com/N.B.

