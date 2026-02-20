MUKAMA JE KRAJ: Ova tri znaka horoskopa izlaze iz finansijske krize!

Prema astrolozima, posle 17. februara je počeo period finansijskog olakšanja za tri znaka Zodijaka. Ulazak Meseca u znak Riba donosi stabilizaciju budžeta, jasnije planove i postepeni izlazak iz novčanih problema.

ŠKORPIJA

Škorpije preuzimaju kontrolu nad svojim novcem. Sada dobijaju jasan uvid u svoje prihode i rashode. Moguće je smanjenje troškova ili novi plan otplate dugova. Započinje ozbiljna finansijska reorganizacija koja vodi Škorpije ka stabilnosti i postepenom oporavku od loše finansijske situacije.

RAK

Rak pravi plan koji rešava dugove. Rakovi sada pronalaze sigurnost kroz detaljno planiranje i realan pristup svojim finansijama. Shvataju da su trenutne poteškoće privremene i prave strategiju za izlazak iz krize. Organizacija budžeta i jasni prioriteti donose im olakšanje i osećaj kontrole na novcem.

RIBE

Novac konačno stiže i za Ribe. Mesec u njihovom znaku donosi pozitivan preokret na finansijskom planu. Moguć je priliv novca, nova poslovna prilika ili rešavanje zaostalih obaveza. Finansijski pritisak slabi, a optimizam raste.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

