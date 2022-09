Moravija zaboravljena, Zaječar ponovo grejanje poverava privatniku!

Na sednici Skupštine grada Zaječara usvojen je predlog projekta javno-privatnog partnerstva za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije. To znači da će centralno grajanje u gradu ponovo biti povereno privatniku i pored velikog fijaska i gubitka koji je grad doživeo u prethodnom pokušaju, odnosno javno-privatnom partnerstvu sa češkom firmom „Moravia Energo“.

Da podsetimo, i tada je projekat počeo velikim obećanjima, izgradnjom termoelektrane-toplane nadomak Zaječara kapaciteta 35 MW struje i 105 tona pare na sat.

„Uopšte ne postoji dilema da li će „Moravia Energo“ graditi termoelektranu-toplanu. Nadležni iz te firme izrazili su potrebu da pre toga krenu sa izgradnjom toplovodne mreže. Oni će preuzeti grejanje za sezonu 2007/2008, jer je dosadašnji sistem grejanja u ‘Toplani’ proizvodio samo gubitke, indirektno i opštini Zaječar, koja je osnivač ovog preduzeća. ‘Toplifikacija Moravia Zaječar’ krenuće odmah u proširivanje ditributivne mreže u našem gradu i očekujemo da će u budućnosti na taj sistem biti priključeno 80 odsto grada“, rekao je tada Boško Ničić, koji je kao i danas bio prvi čovek Zaječara.

Ipak, od obećanja nije bilo ništa, češka kompanija otišla je u stečaj i bukvalno pobegla iz grada, ostavivši Zaječar u još goroj situaciji nego pre dogovorene saradnje, sa ogromnim finansijskim gubicima.

I pored hladnih radijatora u stanovima građana, brojnih zaduženja i potpune propasti ovog projekta, odbornici su u gradskoj Skupštini glasali za predlog projekta novog javno-privatnog partnerstva za ovu komunalnu delantost.

Stojadonović: Svako javno-privatno partnerstvo je mera lopovluka

Odbornik GG „Možemo bolje“, Miloš Stojadinović, istakao je da do sada nismo videli uspešan projekat javno-privatnog partnerstva u našem gradu, pa zbog toga sumnja da će i ovaj projekat završiti neslavno.

„Kada čujem javno-privatno partnerstvo i Zaječar u istoj rečenici, ja se naježim. Već smo imali javno-privatno partnerstvo za svrhu grejanja, koje se pokazalo katastrofalnim za naš grad. Sada imamo javno privatno partnerstvo za prevoz, za rasvetu, pominje se i partnerstvo za grobljanske usluge, šuška se i za vodovod i kanalizaciju. Sve što je ključno za grad Zaječar, mi dajemo u privatne ruke. Usluga prevoza je katastrofalna, u glavnim ulicama radi svaka treća sijalica, a te usluge plaćamo papreno. To je kvalitet usluge koju nam privatni partneri isporučuju. Isto je jako zanimljivo da ti privatni partneri posluju sa profitom, nakon što preuzmu komunalnu delatnost od preduzeća koje je poslovalo sa gubitkom. Znamo za neke gradove koji su sami iz kredita postojeću rasvetu zamenili LED rasvetom i to, verovali ili ne, po pet puta jeftinijim cenama nego što mi to plaćamo. Za mene, sva javna-privatna partnerstva su mera lopovluka. Svuda gde uđemo u javno-privatno partnerstvo dešava se lopovluk, na uštrb grada i Zaječaraca, a u korist partnera“, rekao je Stojadinović.

V.d. direktora Javno-komunalnog stambenog preduzeća, Nebojša Božinovič, rekao je ukoliko javno-privatno partnerstvo ne bude realizovano, nećemo imati čemu da se nadamo.

„Toplifikacija Moravija Zaječar uložila je 100 miliona dinara u mrežu, što je sudski dokazano, tako da vam lično tvrdim da nije oštetila ovaj grad. Jeste u domenu mazuta koji je grad morao da uzme iz robnih rezervi. Mi konstantno imamo gubitke u proizvodnji jer nas MWh košta 84 evra, a prodajemo po 47 evra. Ulaskom u javno-privatno partnerstvo mi ćemo zarađivati kao distributer. Time što smo grejali po cenama koje ne možemo da pokrijemo mi smo „pojeli sami sebe“. Lično tvrdim, a ostalo mi je godinu dana do penzije, da ako ne uđemo u partnerstvo za grejanje, nemamo čemu da se nadamo. Baš zato što ćemo na mazutu gubiti i ova firma će propasti do kraja. Moliću Boga da zaista sledeće godine grejna sezona krene iz tih novih toplana na sečku i da mi znamo da kao gradsko preduzeće više ne gubimo milion evra na toplotu“, rekao je Božinović.

U novom projektu planira se izgradnja nove kotlarnice „Plaža“ na lokaciji između kotlarnica „Pivara“ i „Popova plaža“, sa polaganjem nedostajućeg predizolovanog cevovoda za povezivanje toplotnog konzuma i rekonstrukcija i dogradnja postojeće kotlarnice „Ključ“.

Suština i cilj predloga javno-privatnog partnerstva je zamena ekološki nepovoljnog goriva u upotrebi – mazuta, ekonomski i ekološki prihvatljivijim, obnovljivim izvorom energije – drvnom biomasom.

Vrednost projekta procenjena je na 58 miliona evra.