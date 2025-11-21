Morate probati: Kuglice od kikiriki putera!

Potrebno je:

3/4 šolje brašna

1/4 šolje putera od kikirikija u prahu

1/4 kašičice soli

1 kašika putera od kikirikija

1/4 šolje nezaslađenog sosa od jabuke

1/2 kašičice ekstrakta od vanile

1/2 šolje braon šećera

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte kikiriki puter u prahu, brašno i so. Zasebno sjedinite kikiriki puter, sos od jabuke, vanilu i braon šećer. Sjedinite obe smese pa rukama oblikujte kuglice.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

